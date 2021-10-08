«Сострадательный» житель Коми пытался подкинуть заключенным телефоны

Свой поступок мужчина объяснил тягой к альтруизму Фото: Архив "КП"

В среду 6 октября в колонии №29, которая расположена в Ухте, произошел необычный случай. Неизвестный мужчина пытался перекинуть телефоны через забор, чтобы таким образом помочь заключенным.

Для этого он подъехал на машине к забору и стал пытаться перекинуть на территорию колонии полиэтиленовый сверток. Мужчину заметили сотрудники исправительного учреждения, которые и отобрали «подарок». Внутри свертка оказались 5 сим-карт и 6 телефонов.

Сам горожанин позже объяснил свой поступок обычным человеческим состраданием: якобы он таким образом хотел помочь заключенным. Охрана выяснила, что добродетельному мужчине 58 лет и он безработный. Предположительно, ухтинец мог получить деньги за такую помощь. В любом случае, на него уже составлен протокол.

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