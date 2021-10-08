В Коми мужчина пытался зарезать подростка

Парня удалось спасти
Фото: Архив "КП"
Вскоре состоится суд над 44-летним воркутинцем, который жестоко напал на подростка. Травмы мальчика были опасны для его жизни, однако с помощью врачей ему удалось выкарабкаться.
По версии СК Коми, преступление произошло в июле. В квартире дома на улице Дорожной мужчина пил и вскоре стал конфликтовать с 16-летним подростком. Поводом к ссоре стали личные причины обвиняемого.
Уже судимый воркутинец в итоге распалился настолько, что ударил парня ножом. Подростка срочно увезли в больницу, откуда вскоре благополучно выписали. Теперь мужчине предстоит суд.
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