В Коми мужчина пытался зарезать подростка

Парня удалось спасти Фото: Архив "КП"

Вскоре состоится суд над 44-летним воркутинцем, который жестоко напал на подростка. Травмы мальчика были опасны для его жизни, однако с помощью врачей ему удалось выкарабкаться.

По версии СК Коми, преступление произошло в июле. В квартире дома на улице Дорожной мужчина пил и вскоре стал конфликтовать с 16-летним подростком. Поводом к ссоре стали личные причины обвиняемого.

Уже судимый воркутинец в итоге распалился настолько, что ударил парня ножом. Подростка срочно увезли в больницу, откуда вскоре благополучно выписали. Теперь мужчине предстоит суд.

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