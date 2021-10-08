В Сыктывкаре провинившимся чиновникам откажут в выслуге лет

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Горсовет Сыктывкара решил оставить некоторых чиновников без пенсий за выслугу лет. Речь идет о тех служащих, кто попался на преступлениях.

Согласно решению властей, поправки затронут чиновников в местном самоуправлении, в основном тех, кто не назначается на должность, а избирается. Важный нюанс: пенсия не будет назначаться, если человека осудили за преступление, которое он совершил во время госслужбы.

В решении указаны такие преступления, как растрата, отмывание денег, взятка, подкуп, превышение полномочий либо злоупотребление ими. То есть такая практика будет применяться именно при коррупционных преступлениях.

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