Прокуратура заинтересовалась сгоревшим автобусом в Сыктывкаре

Фото: КП-Коми

В Сыктывкаре прокуратура проводит проверку по факту пожара в пассажирском автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в микрорайоне Орбита. На улице Малышева сгорел пассажирский автобус. Как утверждают очевидцы, в ПАЗе силой пламени выбило стекла, из салона повалил густой черный дым. На месте происшествия образовалась огромная пробка. В МЧС уточнили, что возгорание произошло в моторном отсеке. Находившиеся в салоне пассажиры своевременно эвакуировались, пострадавших нет. Пожар потушили, причины устанавливаются.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство даст оценку соблюдения норм и требований со стороны перевозчика.

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