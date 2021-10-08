Руководитель администрации главы Коми Игорь Божков покинул должность

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Игорь Божков освобожден от должности руководителя главы администрации главы Коми. Указ о его увольнении подписал Владимир Уйба.

В документе уточняется, что указ вступает в силу с 9 октября. Причины ухода Божкова не раскрываются.

На данном посту 48-летний чиновник проработал год.

Справка

Игорь Анатольевич Божков родился 21 октября 1972 года в городе Шебекино Белгородской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году слушателем Белгородской высшей школы МВД России. В 1996 году по окончании учебного заведения был назначен участковым инспектором отдела милиции УВД города Белгород. После этого был назначен командиром взвода Белгородской высшей школы МВД России. В 1997 году становится преподавателем Белгородской высшей школы МВД России, затем адъюнктом Академии управления МВД России. По окончании учебы вернулся на службу в ОВД на должность оперуполномоченного главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России.

В 2001 году становится старшим оперуполномоченным ГУБЭП МВД России. С 2003 года работал на руководящих должностях оперативных подразделений МВД России. В 2009 года назначен начальником 10 отдела управления «И» Департамента уголовного Розыска МВД России. В 2010 году становится начальником четвертого управления МВД России.

Указом президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года №1049 назначен на должность Начальника УВД на Московском метрополитене главного управления МВД Российской Федерации по Москве.

Женат, воспитывает двух сыновей. Кандидат юридических наук. Имеет государственные и ведомственные награды.

Указом президента России от 11 июня 2014 года №414 Божкову Игорю Анатольевичу присвоено специальное звание «генерал-майор полиции».

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