В Коми поступило 3240 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона»

Фото: архив КП.

Коми получила новую партию вакцины «ЭпиВакКорона», её количество составило 3 240 доз. Об этом сообщили в минздраве республики.

Как уточняют в ведомстве, партия будет распределена по всем республиканским медицинским организациям Республики Коми. В тех, в которых организованы пункты вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции. А также в зависимости от количества прикрепленного населения.

По последним данным минздрава, на 8 октября первый компонент вакцины получили 272 897 жителей региона. Оба компонента получили 257 474 человека, таким образов завершив курс вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хватит ли в Коми вакцины всем желающим привиться?

Глава республики озвучил честные данные