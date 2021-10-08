В Коми за 1,7 миллиона рублей ликвидируют кладбище домашних животных

Фото программы "День"

В Ухте планируют ликвидировать кладбище домашних животных. На эти цели выделят 1,7 миллиона рублей.

В среду, 13 октября, пройдет аукцион, на котором определится подрядчик. Ему предстоит убрать захоронения в районе Зерюнова. Трупы домашних животных кремируют Кроме того, подрядчик проведет выемку грунта, а участки земли рекультивировать. Планируется, что все работы выполнят в этом году.

Это кладбище местные власти обещают ликвидировать уже несколько лет. Сейчас администрация решила полностью ликвидировать его. Как сообщает программа «День», ухтинцы, в свою очередь, нашли другое место для захоронения домашних животных – Успенское кладбище.

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