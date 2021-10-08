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Общество8 октября 2021 18:06

Жительницу Коми заставили избавиться от мух и тараканов в квартире

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Печоре местную жительницу заставили избавиться от мух и тараканов в собственной квартире. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

В Печорский городской суд поступило исковое заявление Роспотребнадзора. В ведомство обратились соседи женщины и пожаловались на антисанитарное состояние ее квартиры. Была проведена выездная проверка. Она показала, что в помещении грязно, на полу лежит мусор, на стенах помещения тараканы, летают мухи, в квартире есть кошка, в помещении запах антисанитарии.

Ранее жительницу Печоры уже привлекали к ответственности за антисанитарное состояние квартиры, однако с тех пор ничего не изменилось. Суд обязал ответчика провести дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия.

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