Жительницу Коми заставили избавиться от мух и тараканов в квартире

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В Печоре местную жительницу заставили избавиться от мух и тараканов в собственной квартире. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.
В Печорский городской суд поступило исковое заявление Роспотребнадзора. В ведомство обратились соседи женщины и пожаловались на антисанитарное состояние ее квартиры. Была проведена выездная проверка. Она показала, что в помещении грязно, на полу лежит мусор, на стенах помещения тараканы, летают мухи, в квартире есть кошка, в помещении запах антисанитарии.
Ранее жительницу Печоры уже привлекали к ответственности за антисанитарное состояние квартиры, однако с тех пор ничего не изменилось. Суд обязал ответчика провести дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия.
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