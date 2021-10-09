В Сыктывкаре и Выльгорте сняли ограничения на вывоз свиней

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В Сыктывкаре и Выльгроте сняли ограничения на вывоз свиней и их продукцию. Об этом сообщает региональный Минсельхоз.

В ведомстве уточнили, что ограничительные меры перестали действовать с 7 октября 2021 года.

- С Сыктывкара и Выльгорта сняты ограничения на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую обработку при температуре не менее 70°C, обеспечивающую ее обеззараживание, - говорится в Указе главы Коми.

В ведомстве уточнили, что содержание свиней в ЛПХ и малых хозяйствах будет возможным только через год после снятия карантина. Таковы федеральные правила, заявили в министерстве.

При этом в свободных помещениях до истечения указанного срока допускается размещение и содержание невосприимчивых к АЧС животных, например, птиц.

Всю интересующую информацию можно получить по телефону Минсельхоза Республики Коми: (8212) 255-440 (добавочные 1400, 1411).

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