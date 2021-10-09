В Коми пьяный водитель въехал на трассе в ВАЗ: есть пострадавшие

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

Накануне, 8 октября, рано утром в Инте произошла авария с участием двух легковушек. Мужчина за рулем отечественного авто ехал по Мастерской улице, когда потерял управление и въехал в ВАЗ-21110, который был припаркован на обочине.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Коми, виновник ДТП был пьян.

В аварии пострадали два пассажира ВАЗ-21110 в возрасте 37 и 34 лет. Мужчины получили различные травмы и переломы, однако в госпитализации они не нуждались: лечение они будут получать амбулаторно.

По данному факту начато разбирательство.

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