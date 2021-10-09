В Воркуте власти ввели режим повышенной готовности

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В Воркуте введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили власти города.

Уточняется, что причиной такого решения стала угроза остановки подачи отопления и ГВС в поселках Елецкий, Сивомаскинский и Заполярный.

- Вниманию жителей! На территории МО «Воркута» с 8 октября 2021 с 16:00 введен режим «Повышенная готовность». Причина - принятие мер по предупреждению ЧС, рисков остановки подачи отопления и ГВС в указанных поселках, - говорится в документе.

Угроза возникла из-за долгов МУП «СТС». Сейчас власти города составила план мероприятий, направленных на устранение проблем.

- Угрозы приостановки теплоснабжения поселков нет. Просьба сохранять спокойствие, - обратились к жителям поселков власти Воркуты.

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