Названы города-лидеры по количеству зараженных ковидом в Коми

Выявлено ПЦР-тестированием 72 446 (+270) случаев заболевания COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми набирает силу четвертая волна коронавируса. За сутки был установлен месячный рекорд по количеству зараженных ковидом. Диагноз был поставлен 270 жителям республики.

Наибольший прирост инфицированных дал Сыктывкар. Там 84 человека получили положительный тест на коронавирус. Следом традиционно идет Ухта с 52 случаями заражения. Тройку лидеров замыкает Усинск - 17 фактов заражения.

Также Роспотребнадзор Коми отметил Воркуту и Усть-Вымский район. Там ковидом заразились за сутки 16 и 12 человек соответственно.

Всего под медицинским наблюдением находятся 10 124 человека.

За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 110 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждено 1 826 (+6) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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