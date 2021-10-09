В Сыктывкаре более 130 школьников заразились COVID-19

Из общего числа школьников коронавирус подцепили лишь 0,39% Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, а также коронавирусом среди воспитанников детских садов и школьников. Согласно обновленным цифрам, по состоянию на 8 октября, 132 ученика столичных являются носителями ковида. Из общего числа школьников коронавирус подцепили лишь 0,39%.

Дела с заболеваемостью и ОРВИ и гриппом обстоят серьезнее. Из 33 138 учащихся школ болеют 1 572, то есть 4,7%.

В детских садиках также замечена тенденция к увеличению зараженных ОРВИ. Так, из 18 253 дошколят болеют 1 346, что в процентном выражении равно 7,27%. Ковид был обнаружен у 24 детей (0,13%).

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