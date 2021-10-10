В Коми ВАЗ врезался в дерево: погибли два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 9 октября, в Усть-Вымском районе ВАЗ врезался в дерево, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 5.43 в Жешарте. ВАЗ ехал по улице Башлыкова. В какой-то момент водитель 2000 года рождения не справился с рулевым управлением, и машина съехала в кювет. После этого автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП погибли двое пассажиров. Молодой человек 1998 года рождения и женщина 1987 года рождения скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Кроме того, в аварии пострадал водитель. Он получил травмы различной степени тяжести.

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