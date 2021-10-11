Некоторых жителей Коми будут возить на аэросанях

Фото: popmech.ru

Сельчан в отдаленных местностях Вуктыльского района станут возить на аэросанях. Местный канал ВТК-24 сообщил, что в Вуктыл уже завезли «Нерпу» – сделанные под заказ в Кемерово аэросани – для этих целей.

Этот вид транспорта предназначен для того, чтобы жители далеких сел могли иметь возможность при необходимости выезжать из дома, причем делать это круглый год. С такой просьбой сельчане год назад обратились к главе республики Владимиру Уйбе.

Аэросани должны были завезти в район еще несколько месяцев назад, но все затянулось из-за регистрации и заполнения бумаг. Теперь же осталось провести финальные тесты безопасности и утвердить маршруты следования «Нерп».

За один заход такой транспорт может перевозить до 9 человек и одной тонны груза. Власти обещают пустить аэросани на маршруты уже в текущем сезоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре проверили готовность судов на воздушной подушке (подробности)