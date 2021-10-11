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Общество11 октября 2021 7:15

В Коми появились еще три адвоката

Источник:kp.ru
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Фото: управление Минюста России по РК

Фото: управление Минюста России по РК

Квалификационный экзамен на адвоката успешно прошли три юриста. Они получили свежие удостоверения из рук Дмитрия Толстова – руководителя управления Минюста Коми. Теперь Дарья Гогунова, Ольга Балыгина и Игорь Мацконис могут вести адвокатскую практику.

Их имена появились в официальном реестре адвокатов. Также в этом реестре ранее произошли изменения: статус Данилы Шицова прекращен, а у Алекскя Негуляй он приостановлен.

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