В Сыктывкаре снесут полсотни домов

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Власти Сыктывкара признали аварийным 51 дом в городе. Все они указаны в отдельном постановлении, теперь администрация займется их подготовкой к сносу.
В список вошли 5 домов по улице Школьной, 14 – на Чайкиной, 5 – на Шолохова, 9 – на Трактовой, 5 – на Флотской, 8 – на Тентюковской и 4 – на Трехозерке, а также по одному дому с улиц Юхнина и Южной.
Вскоре жильцам будет предложены варианты для переезда. На это у администрации заложено 7 лет: снести здания планируют к 2028 году.
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