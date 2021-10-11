В Сыктывкаре снесут полсотни домов

Фото: pexels

Власти Сыктывкара признали аварийным 51 дом в городе. Все они указаны в отдельном постановлении, теперь администрация займется их подготовкой к сносу.

В список вошли 5 домов по улице Школьной, 14 – на Чайкиной, 5 – на Шолохова, 9 – на Трактовой, 5 – на Флотской, 8 – на Тентюковской и 4 – на Трехозерке, а также по одному дому с улиц Юхнина и Южной.

Вскоре жильцам будет предложены варианты для переезда. На это у администрации заложено 7 лет: снести здания планируют к 2028 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительницу Коми заставили избавиться от мух и тараканов в квартире (подробности)