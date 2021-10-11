Автомобилисту в Сыктывкаре заплатили более 200 тысяч за сошедший снег

При этом суд не нашел морального вреда Фото: Архив "КП"

«Жилкомхоз» выплатил жителю Эжвы 231 тысячу рублей за сошедший снег. Весной этого года крупный сугроб упал прямо на его припаркованную машину.

Возмущенный мужчина обратился в суд, поскольку из-за этого инцидента у автомобиля смялся капот, а лобовое стекло оказалось разбито. Эксперты подсчитали, что ремонт обошелся в 192 тысяч рублей. Вдобавок из-за повреждений транспорт утратил 29 тысяч от товарной стоимости. Истец же еще требовал компенсацию морального вреда.

Суд же согласился со всем, кроме последнего пункта, из-за того что мужчина снимал квартиру в доме, а не был ее собственником. Доводы компании о том, что на доме были предупреждающие таблички, тоже не были приняты, потому что «Жилкомхоз» не смог доказать, что знаки висели на момент случившегося. В итоге суд постановил выплатить местному жителю 221 тысячу рублей плюс 10 тысяч на услуги оценщика.

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