Жителей Коми предупредили об опасности осеннего коронавируса

Коронавирус теперь опасен даже для переболевших Фото: Архив "КП"

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал в беседе с «Российской газетой», что коронавирус становится куда опаснее осенью. Причина – сезон простуд и вирусов, когда одного человека атакуют сразу несколько инфекций. Сейчас же, когда статистика заболевших ковидом стремительно взлетает вверх, это становится особенно актуальным.

С большой долей вероятности каждый человек ежедневно сталкивается с большой вирусной нагрузкой. Евгений Тимаков отмечает, что «первое знакомство» с ковидом, скорее всего, прошло у всего населения, но тогда люди получили небольшое количество вируса. Сейчас же иммунитет у многих снизился, а число вирусов, наоборот, пошло вверх.

Чтобы повысить свои шансы в борьбе с болезнями, инфекционист рекомендует заботиться о своем здоровье, не забывать о масках и пройти вакцинацию, если этого еще не произошло.

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