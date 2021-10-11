Мужчина в Коми уже две недели живет на автобусной остановке

Фото: соцсети

Жительница Ухты поделилась в соцсетях историей бездомного, которому некуда деться. От безысходности мужчина вот уже две недели обитает на автобусной остановке.

Женщина уточнила, что мужчина буквально ночует в остановочном павильоне «Экспедиция» поселка Дальний. Поговорив с бездомным, она узнала, что мужчина стал жертвой обстоятельств. С его слов, раньше у ухтинца была своя квартира, но он переписал ее на племянника. Родственник же просто выставил его из дома.

Местные жители добавили, что тоже часто видят этого мужчину. Некоторые дают ему небольшие суммы, а некоторые наблюдали, как он стоял в ожидании, что его пустят в ночлежку. Некоторые пользователи соцсетей рекомендовали обратиться в фонд «Милосердие», однако пока что неизвестно, воспользовалась ли сострадательная женщина этим советом.

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