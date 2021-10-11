Город в Коми занял восьмое место среди загрязнителей в России

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Воркута вошла в рейтинг основных городов-загрязнителей в России. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Родионова.

Первое место с огромным отрывом занял Норильск (Красноярский край). За год промышленность выбрасывает в воздух 1875 тонн вредных веществ. На втором месте расположился Череповец (Вологодская область) с 280 тысячами тонн выбросов, а на третьем – Новокузнецк (Кемеровская область), где этот показатель составил 278 тысяч тонн.

На четвертом месте расположился Липецк (270 тысяч тонн), а замыкает пятерку пгт Рефтинский (Свердловская область). Промышленность этого населенного пункта выбрасывает в воздух 230 тысяч тонн вредных веществ в год.

На шестом месте расположился еще один кузбасский город – Междуреченск, где фиксируют 195 тысяч тонн выбросов в год, а на седьмом – Магнитогорск (Челябинская область, 186 тысяч тонн).

Воркута заняла восьмое место. В заполярном городе в воздух выбрасывают 152 тысячи тонн вредных веществ. Замыкают десятку Уфа и Ангарск (Иркутская область) со 142 и 128 тысячами тонн соответственно.

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