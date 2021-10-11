В Коми погибла 4-летняя девочка, утонув в реке

Мать ребенка на момент поступления сообщения находилась в алкогольном опьянении Фото: Архив "КП"

В Коми при трагических обстоятельствах погибла 4-летняя девочка из Удорского района. Об этом сообщает БНК со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, труп ребенка обнаружили местные жители в местечке Копты. По предварительным данным, девочка утонула, а причиной смерти стала асфиксия. Очевидцы произошедшего вызвали на место ЧП полицию и врачей. Однако последние уже не в силах были помочь.

Сотрудники правоохранительных органов установили мать девочки. Ею оказалась местная жительница, которая в момент трагедии была пьяной. Ребенок ушла из дома одна и убежала гулять по берегу реки.

По данному факту начата следственная проверка. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства и причины трагедии.

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