Девочке из Коми, на которую напала собака, заплатили 50 тысяч рублей

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С администрации Ухта в пользу покусанной беспризорной собакой 10-летней девочки взыскали 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратура Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в июне в поселке Водный. Неподалеку от дома №20 по улице Ленина девочку покусала безнадзорная собака. Пострадавшую доставили в больницу. Там девочке оказали первую помощь и сделали прививку от бешенства.

Отлавливать таких животных должна администрация Ухты, но должным образом эта работа не выполнялась. Прокуратура подала судебный иск к городским властям. Ведомство требовало заплатить девочке 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ответчик в целом не возражал, но настаивал на снижении суммы. Однако в итоге с администрации взыскали все-таки 50 тысяч рублей.

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