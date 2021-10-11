Мэр Ухты прокомментировал сообщения о переводе школьников на дистанционное обучение

Это слухи берут начало в других регионах России, сказал мэр Ухты Фото: Архив "КП"

Родители Ухты начали получать сообщения об отмене занятий в очном режиме в школах и колледжах. Оказалось, что информация фейковая. Об этом сообщил мэр города Магомед Османов.

По его словам, правоохранители уже установили источник дезинформации. Также в образовательных учреждениях Ухты будут усилены меры безопасности и ужесточен входной фильтр.

Османов также попросил родителей не поддаваться панике и не верить сомнительным сообщениям в мессенджерах.

- Руководители силовых ведомств в курсе ситуации, мы знаем, откуда произошел этот вброс. Через Управление образования мы оповестили всех руководителей школ и колледжей. Им предписано усилить входной режим, запретить в учреждения допуск посторонних, но при этом не допускать паники. Также была проверена работа тревожных кнопок, в полиции создана оперативная группа, которая находится в состоянии готовности. Я настоятельно прошу всех ухтинцев не поддаваться панике и не распространять фейковую информацию. Оснований для применения более жестких мер сейчас не имеется, - написал он в социальных сетях.

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