За сутки в Сыктывкаре 80 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на понедельник, 11 октября, в Сыктывкаре зафиксировали 80 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 68 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 66 121 человека. За последние сутки в Коми заболел 261 человек, а за все время – 72 975.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 80 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 55 человек, в Воркуте – 15, в Усинске и Усть Вымском районе – по 14, а в Прилузье – 13. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 10237 человек. За последние сутки с учета сняли пять человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

За сутки в Коми скончались девять больных коронавирусом, а за весь период пандемии – 1836. По состоянию на 11 октября в Коми 274 174 человек сделали прививки от коронавируса. Уточняется, что речь идет о первом компоненте вакцины.

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