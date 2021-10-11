В Коми участника банды «Ифы-Козлова» посадили за убийство, совершенное в 2008 году

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В Воркуте 46-летнего местного жителя Константина Спирина признали виновным в убийстве члена конкурирующей преступной группировки Ивана Топчиева. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Топчиев был активным членом ОПГ «Шеверевские». Он следил за домом, где проживало большое количество участников банды «Ифы-Козлова». По мнению Юрия Козлова и Олега Ифы, он был причастен к убийству в октябре 2001 года одного из лидеров данной преступной организации Александра Можаева. Первая попытка расправиться с Топчиевым закончилась неудачей, поскольку о планах преступников стало известно правоохранителям.

После этого за Топчиевым было организовано наблюдение. Вячеслав Чижинок и Дмитрий Жирохов (позже погиб в ДТП) были определены в качестве исполнителей. Константин Спирин, Евгений Скатов, Денис Армяков, Роман Чернокнижный выступили пособниками. Долгое время они следили за потерпевшим. Для этого Спирин установил камеру в квартире расположенного напротив дома, в котором проживал Топчиев.

Были установлены квартира, в которой проживал потерпевший, распорядок его дня. Специально для совершения преступления злоумышленники купили УАЗ-452 и два комплекта спецодежды. Все участники убийства координировали свои действия по радиосвязи. Из схрона банды непосредственным исполнителям убийства, которых подыскал Армяков, были переданы два пистолета с приспособлениями для бесшумной стрельбы и патроны. В мае 2008 года Спирин на УАЗе отвез одетых в спецодежду исполнителей к дому потерпевшего.

Вооруженные пистолетами с приспособлениями для бесшумной стрельбы бандиты при помощи приставной лестницы через окно проникли в квартиру, где жил потерпевший, и когда тот вернулся, произвели в него множественные выстрелы, в том числе в голову, после этого на автомобиле ВАЗ-2109 под управлением Армякова скрылись с места преступления. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Спирин, осужденный в 2014 году к 9,5 годам лишения свободы за совершение ряда преступлений. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. В итоге злоумышленника приговорили к 10,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

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