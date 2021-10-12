В Коми задержали «рыбного вора»

За голод мужчина поплатится уголовным делом Фото: Архив "КП"

Полиция Воркуты сообщила о задержании 33-летнего местного жителя. Ранее судимый мужчина на этот раз попался на совсем мелком преступлении – он воровал рыбу в супермаркете.

О случившемся в МВД рассказали сотрудники популярной торговой сети. Личность вора установить оказалось совсем просто. Мужчина, не скрываясь, прямо под камерами забрал 7 упаковок с рыбой за 1,3 тысячи рублей и положил их приятелю в рюкзак.

На задержании он сказал, что все семь упаковок он съел. Теперь же за голод ему придется поплатиться уголовным делом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми работница микрофинансовой организации обокрала двух женщин (подробности)