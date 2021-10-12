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Происшествия12 октября 2021 6:45

В Коми задержали «рыбного вора»

Источник:kp.ru
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За голод мужчина поплатится уголовным делом

За голод мужчина поплатится уголовным делом

Фото: Архив "КП"

Полиция Воркуты сообщила о задержании 33-летнего местного жителя. Ранее судимый мужчина на этот раз попался на совсем мелком преступлении – он воровал рыбу в супермаркете.

О случившемся в МВД рассказали сотрудники популярной торговой сети. Личность вора установить оказалось совсем просто. Мужчина, не скрываясь, прямо под камерами забрал 7 упаковок с рыбой за 1,3 тысячи рублей и положил их приятелю в рюкзак.

На задержании он сказал, что все семь упаковок он съел. Теперь же за голод ему придется поплатиться уголовным делом.

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