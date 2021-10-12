В Коми состоялось прощание с погибшим в Крыму альпинистом

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Близкие и родные в последний раз попрощались с альпинистом из Инты Андреем Голетаровым. Мужчину похоронили накануне, 11 октября, в его родном городе.

Напомним, Андрей Голетаров погиб при восхождении на гору в Крыму, сорвавшись со скалы. Ему было 48 лет. ForPost пишет, что тело альпиниста искали почти сутки: 6 октября заявили о его исчезновении, а днем 7 октября спасатели нашли бездыханное тело мужчины.

Как отмечают в соцсетях друзья мужчины, травмы, которые Андрей Голетаров получил при падении, были однозначно смертельными. Во многом близких успокаивает то, что смерть наступила мгновенно.

«Там всё так просто, что сложно понять, как такое вообще могло случиться, тем более с Андреем. Вдумчивым, опытным, техничным, осторожным», - пишут друзья погибшего.

Хотя официальную панихиду родственники решили не устраивать, все желающие успели проститься с погибшим и в Сыктывкаре, куда изначально перевезли тело из Крыма, и в Инте, где и прошли похороны.

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