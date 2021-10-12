Мэрия Сыктывкара сообщила актуальные данные по ковиду среди детей

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К началу новой недели власти Сыктывкара насчитали около 3 тысяч случаев заражения вирусами среди детей и педагогов. Напомним, всего в регионе более 6 тысяч сотрудников педсостава и свыше 51 тысячи детей, учащихся в школе или посещающих детсад.

По уточненным данным, «сезонными» вирусами типа ОРВИ или гриппа заразился 91 работник детского сада и 31 учитель. Эти болезни, как и всегда, сильнее распространились среди детей: сейчас от них лечат более 1,5 тысяч школьников и около 1,4 тысячи детсадовцев.

Данные по заболеваемости коронавирусом пока что значительно ниже предыдущих показателей: лечение от COVID-19 сейчас проходят 29 воспитателей и нянечек и 7 педработников в школах. Как и в случае с ОРВИ, заболевших детей снова оказалось больше: 151 ученик и 24 дошкольника сейчас под присмотром врачей.

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