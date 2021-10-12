В Сыктывкаре запустят новый маршрут автобуса

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От ж/д вокзала в Сыктывкаре вскоре будет отправляться новый автобусный маршрут. Он будет ходить по улице Лесопарковой. Чтобы определиться, какая схема движения будет для горожан оптимальной, мэрия выдвинула этот вопрос на общественное обсуждение.

Жителям предлагается два готовых варианта маршрута и один самостоятельный – участники опроса смогут поделиться собственным видением будущей схемы. Первый вариант: через ж/д переезд возле улицы Ручейной до лыжной базы «Спортивная» и обратно тем же путем. Второй маршрут представлен более подробно – предлагается от вокзала через улицу Морозова доезжать до Давпона, после к микрорайону Южный и до той же лыжной базы.

При составлении маршрутов власти учли, что обязательно должен быть доступ транспорта до базы, также в схему обязаетльно должны входить промышленные базы и растущие районы с многоэтажками. При составлении собственного варианта маршрута администрация просит обязательно задействовать объекты на улице Лесопарковой.

Опрос продлится почти месяц, его закроют 8 ноября.

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