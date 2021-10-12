В полиции прокомментировали возможное нападение на школы Коми

Возле школ появятся наряды полиции Фото: Архив "КП"

Сосногорская полиция дала развернутый ответ на информацию о предполагаемом нападении на школы в самом Сосногорске и Ухте. Ранее эта информация активно распространялась в соцсетях.

Люди передавали друг другу слухи о том, что некая группа неизвестных планирует нападение на школы. Дошло до того, что родители стали бояться отпускать детей в школы, да и сами ученики поддались панике.

В МВД проверили информацию и официально признали ее фейком. Жители, которые стали источником этих слухов, уже найдены. Полицейские заверили, что бояться нечего, они на всякий случай выставят наряды возле всех школ Сосногорска.

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