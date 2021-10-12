Маршаковка приглашает юных читателей Сыктывкара на конфетный праздник

Приходите, будет сладко! Фото: архив Маршаковки.

Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака приглашает 16 октября юных читателей и их родителей на сладкий книжный праздник «Юмовтор». Как сообщают организаторы, гостей библиотеки любопытные и вкусные загадки, игры, мастер-классы и сладости.

Праздник «Юмовтор» приурочен к Всемирному дню конфет, библиотекари подготовили «вкусные» и познавательные мероприятия для читателей. В этот день в Маршаковке можно будет узнать интересные факты из истории сладостей, ответить на вопросы, связанные с ними.

Афиша праздника.

В зале «Зиль-Зёль» пройдёт литературная дегустация «Юмовтор. Сладость». Также на втором этаже библиотеки будет проходить квест «В лавке сладких чудес» с весёлыми заданиями, играми и загадками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Комсомольская правда – Коми» совместно с детской библиотекой имени Маршака организовала познавательный вкусный экопраздник «Лимонадные реки, книжные берега»