За сутки в Сыктывкаре заболели 82 человека

Фото: архив КП

По состоянию на вторник, 12 октября, в Сыктывкаре зафиксировали 82 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 94 человека. За все время из больниц выписали 66 215 пациентов. За последние сутки в Коми заболели 260 человек, а за весь период пандемии в республике зафиксировали 73 235 случаев заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 82 случая, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 54 человека, в Усинске – 15, Воркуте – 14, в Усть-Вымском районе – 13, а в Сосногорске – 12. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 10189 человек.За последние сутки с учета сняли 523 человека. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 1846 смертельных случаев. На сегодняшний день в Коми сделали прививки 275 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми число зараженных COVID-19 превысило 73 тысячи человек

За сутки диагноз был поставлен сотням жителей республики