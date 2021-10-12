Ухтинец получил 11 лет колонии строгого режима за убийство пенсионера

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Ухтинца приговорили к длительному заключению за убийство. Подробности преступления сообщают в СУ СК по Коми.
В мае этого года в общежитии по проезду Строителей между 30-летним обвиняемым и 60-летним мужчиной возникла ссора, которая закончилась дракой. Фигурант обезумел от ярости, схватил нож и набросился с холодным оружием на потерпевшего.
- Он нанёс ему не менее 11 ударов ножом в область шеи и груди, - говорится в сообщении ведомства.
От потери крови потерпевший скончался на месте происшествия. Уточняется, что подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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