До выходных в Сыктывкаре перекроют улицу

Все продлится один день Фото: Архив "КП"

Мэрия Сыктывкара вновь сообщила об ограничении движения, на этот раз дорогу перекроют на улице Земляной. Закроют часть улицы для проезда только на несколько часов, однако время будет для водителей не самым удобным.

Такие меры связаны с работами «Севергазстроя». Из-за этого сотрудники ради безопасности будут ограничивать автомобилистам доступ к половине проезжей части возле домов №№18 и 19.

Работы, как и ограничительные предприятия, будут длиться с восьми утра до восьми вечера в четверг 14 октября. Администрация обещает, что после этого все запреты на проезд будут сняты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре до конца 2021 года будет перекрыта одна из улиц (подробности)