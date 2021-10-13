Глава Коми назвал города, где чаще заражаются коронавирусом

В республике развернули дополнительные койки для больных ковидом Фото: Архив "КП"

В своем видеообращении глава Коми Владимир Уйба озвучил актуальную статистику по ковиду. На этот раз в тройке лидеров антирейтинга самой высокой заболеваемости оказался Усинск.

У этого города и ранее был достаточно высокий показатель заражения, однако в этот раз он дошел до третьей позиции. В Усинске за день обнаружили 15 новых больных. Больше только в Ухте и Сыктывкаре: там поступили на лечение 54 и 82 жителя соответственно.

За минувшие сутки было решено обустроить еще 150 коек в ковид-госпиталях и отделениях. Из них значительную часть открыли в РКБ и Ухте, по 5-10 коек появилось также в кардиодиспансере, Печоре и еще двух районах.

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