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Общество13 октября 2021 7:45

Жителям Коми рассказали, что будут спрашивать на переписи населения

Источник:kp.ru
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Фото: pexels

Фото: pexels

Стали известны примерные вопросы предстоящей Всероссийской переписи населения, которая начнется уже скоро. Напомним, основной этап начнется с 15 октября и продлится примерно месяц.

Как выяснилось, всего переписчики подготовили 33 вопроса. Основная часть в анкете посвящена личности человека (возраст, владение языками, количество детей, образование и т.д.) и его условиям проживания: сколько комнат приходится на семью, какова площадь недвижимости, приемлемый ли уровень благоустройства и другие.

Для российских граждан вопросов будет именно 33, а для тех, кто находится в стране временно, список сократят. Соответственно, иностранцы тоже будут участвовать в переписи.

Жителей Коми предупредили, что опрос будет обезличен: при обработке не будет понятно, кого именно опрашивали. Требовать документы, подтверждающие личность, тоже не станут.

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