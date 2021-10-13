В Коми школьный автобус с детьми попал в аварию с внедорожником

В салоне автобуса было 12 школьников Фото: Архив "КП"

Накануне днем в Усть-Вымском районе Коми произошла авария со школьным автобусом. В нем находились 12 детей, когда транспорт столкнулся с «Шевроле Нивой».

В ГИБДД республики в беседе с «Невскими новостями» сообщили, что авария произошла после трех часов дня под поселком Жешарт. Согласно основной версии, водитель внедорожника собирался повернуть налево, однако по неизвестным причинам мужчина за рулем школьного автобуса поворотника не заметил. Сам он решил в этот же момент пойти на обгон.

Машины столкнулись по касательной, поэтому ни водители, ни пассажиры не пострадали. В ведомстве уточняют, что у детей был разве что легкий испуг.

По уточненной информации, никто из водителей пьяным за руль не садился.

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