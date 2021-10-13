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Общество13 октября 2021 8:45

В Сыктывкаре хотят открыть электрозаправку

Источник:kp.ru
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Фото: pexels

Фото: pexels

Парламент Коми начал обсуждать возможность открытия в республике заправок для электромобилей. Для старта предлагается создать хотя бы одну зарядную станцию на республику.

Депутаты отмечают, что о развитии продаж экологичного топлива в регионе говорить еще рано – этот сектор развивается слишком медленно. В то же время представители крупного автопрома планируют постепенно отказываться от выпуска машин с привычным всем топливом.

По данным ГИБДД, в Сыктывкаре сейчас электромобилями владеют несколько десятков человек – в городе насчитывается около полусотни этого вида транспорта. Все они сейчас не имеют возможности заправиться где-либо не дома.

В итоге было решено создать рабочую группу, чтобы довести этот вопрос до дела. Как отметили участники обсуждения, Сыктывкар не должен в этом плане отставать от других городов и обязан иметь хотя бы одну электрозаправку.

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