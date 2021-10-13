Житель Воркуты переиграл знатоков шоу «Что? Где? Когда?»

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Воркутинский врач Евгений Ешметов смог выиграть у знатоков телешоу «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей. Команда не смогла ответить на вопрос, который задал доктор.

Сам вопрос был черными ящиками. В шкатулке поменьше находился некий предмет, который, по словам воркутинца, был популярен в конце XIX века. К 20-м годам следующего столетия спрос на аксессуар упал. Поэтому предпринимателю, чья фабрика выпускала эту деталь образа, пришлось ее модернизировать – добавить ручку. Получившийся предмет находился в большом ящике.

Знатоки не смогли догадаться, что находится в обоих ящиках: они сказали, что в них находятся пенсне и очки. Зрители, находившиеся в зале, озвучили верную догадку: это была сеточка для волос и авоська. В итоге после Евгения Ешметова зрители выигрывали у знатоков со счетом 5:0.

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