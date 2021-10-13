Коечный фонд для ковид-пациентов в Коми превысил 2,5 тысячи мест

В республике вновь вынуждены разворачивать дополнительные койки Фото: Архив "КП"

В Коми наращивают дополнительные места для больных коронавирусом. Только за минувшие сутки число коек выросло на 150. Об этом рассказал руководитель республики Владимир Уйба.

По его словам, в регионе насчитывает 2 509 ковид-коек. Большинство - 65 - открылось в Сыктывкаре в Республиканской клинической больнице. Также властям пришлось открыть 50 мест в больницах Ухты. Именно эти два города традиционно дают наибольший прирост больных ковидом.

Причиной высокой заболеваемости, по словам Уйбы, является низкие темпы вакцинации. Он сообщил, что все новые случаи заражения были зарегистрированы среди непривитых граждан.

Ранее глава Коми раскрыл стоимость лечение одного пациента. Так, на открытие коек и лечение заболевшего требуется от 200 тысяч до 2 млн рублей. Все средстве выделяются из республиканского бюджета.

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