Как жители Коми будут отдыхать в ноябре 2021 года

В ноябре россияне будут отдыхать 4 дня подряд Фото: архив "КП"

В ноябре жителей Коми ждут длинные выходные. Это связано с празднованием Дня народного единства, который отмечают 4 ноября.

Этот день выпадает в 2021 году на четверг, а значит, нерабочей становится и 5 ноября. Следом же жителей Коми ждут суббота и воскресенье. Таким образом, россияне отдохнут четыре дня подряд.

Уточняется, что праздники не повлияют на работу таких служб, как аварийные службы, бригады «скорой помощи», полиция, врачи, пожарные, а также работники предприятий непрерывного производства.

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