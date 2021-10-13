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В Сыктывкаре у школьника трижды украли один и тот же велосипед, и все три раза полицейские возвращали ребенку похищенное. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась сыктывкарка. Женщина рассказала, что у ее сына украли велосипед ВМХ стоимостью 12 тысяч рублей. Оказалось, что правоохранители уже дважды возвращали тот самый велосипед после пропаж. Подросток оставлял имущество в свободном доступе. Оба раз школьник не пристегивал запорным устройством. Оба раза велосипед удалось вернуть, а подозреваемых – привлечь к ответственности.

Очередную пропажу велосипеда женщина заметила, вернувшись вечером с работы. Оказалось, что транспортом пытался завладеть некий молодой человек. Однако велосипед сломался, и ездить на нем стало невозможно. Поэтому злоумышленник бросил велосипед во дворе неподалеку от места кражи.

Подозреваемым оказался ученик восьмого класса. Он рассказал, что хотел просто покататься на велосипеде и вернуть его на место. Увидев взрослых, подросток спрятал украденное в кустарники, а сам убежал. Вернувшись спустя 15 минут, он обнаружил, что велосипеда уже нет.

Через сутки в полицию пришел школьник 2008 года рождения. Он рассказал, что во время прогулки во дворе увидел у мусорных контейнеров чей-то велосипед. Зная, что он стоит дорого, мальчик сообщил о находке родителям. По факту случившегося проводится проверка. Похищенный велосипед и в третий раз вернули владельцу.

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