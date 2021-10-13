В Коми задумались о введении QR-кодов для посещений ресторанов и кафе

Вопрос применения QR-кодов для посещения ресторанов и кафе обсуждался в Госсовете РК Фото: Архив "КП"

В Госсовете Коми рассмотрели вопрос о введении QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Поднял проблему Игорь Киселёв - председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России».

По его словам, бизнесмены скорее всего воспримут нововведения крайне негативно, так как это скажется на доходах предпринимателей. Свои мысли он высказал министру экономического развития и промышленности РК Эльмире Ахмеевой.

По мнению Киселева, в случае, если ограничения будут введены, властям придется задуматься о компенсациях.

- Хотел бы предостеречь оперштаб от этого решения, потому что оно будет встречено в широких кругах крайне негативно. Предприниматели этому делу не обрадуются. Если это будет введено, то точно нужно будет вводить компенсации, - цитирует предпринимателя издание «Комиинформ».

Напомним, ранее оперштаб принял решение ввести QR-коды на посещение спортивных и культурных мероприятий.