Скончался экс-председатель Федерации профсоюзов Коми

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Скончался бывший председатель Федерации профсоюзов Коми Дмитрий Лукашенко. Об этом сообщили в организации, которую ранее возглавлял покойный.

Лукашенко скончался после продолжительной болезни. Бывшему председателю Федерации было 74 года. Лукашенко скончался во вторник, 12 октября, в Инте. В последние годы он не жил в Коми, но нередко приезжал в республику. Лукашенко возглавлял Федерацию профсоюзов РК с 1993 по 2013 годы. Как передает «Комиинформ», после этого бывший председатель вышел на пенсию.

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