В Коми 21-летний парень, устроивший смертельную аварию с двумя погибшими, отправился в СИЗО

Фото: пресс-служба УГИБДД по Коми

В Коми избрали меру пресечения 21-летнему жителю посёлка Жешарт, устроившему смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба суда Усть-Вымского района.

Суд удовлетворил ходатайство МВД об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Молодой человек пробудет в СИЗО до 8 декабря. Ему грозит по предъявленному ему обвинению 15 лет тюрьмы.

Напомним, трагедия произошла в минувшие выходные. Пьяный парень за рулём отечественной легковушки врезался в дерево. Его пассажиры — 24-летний мужчина и 32-летняя жительница посёлка — погибли на месте от полученных травм. Позже выяснилось, что они не были пристегнуты ремнями безопасности, а водитель никогда не имел водительских прав.

В аварии погибла Светлана В. У женщины остался маленький ребёнок и муж.

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