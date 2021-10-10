Водителя, который устроил смертельное ДТП в Коми, могут посадить на 15 лет

Фото: управление ГИБДД по Коми

В отношении водителя авто, попавшего в ДТП в Усть-Вымском районе, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 5.43 в Жешарте. ВАЗ ехал по улице Башлыкова. В какой-то момент водитель 2000 года рождения не справился с рулевым управлением, и машина съехала в кювет. После этого автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП погибли двое пассажиров. Молодой человек 1998 года рождения и женщина 1987 года рождения скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Кроме того, в аварии пострадал водитель. Он получил травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД отметили, что мужчина был пьян и водительского удостоверения не получал. От госпитализации он отказался. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, машину поместили на спецстоянку. Водителя задержали. Согласно законодательству, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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