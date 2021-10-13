В Сыктывкаре судили женщину и мужчину, которые подделывали медкнижки

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Сыктывкарский городской суд признал 40-летнюю местную жительницу и ее 26-летнего знакомого признали виновными в подделке медицинских книжек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Сыктывкарец, работавший администратором магазина «Красное&Белое», рассказал своим коллегам, что за деньги они могут оформить медицинские книжки. При этом проходить медосмотр было не нужно.

Администратор получал от работников 1500 рублей, из которых 500 рублей оставлял себе, а 1000 рублей передавал сообщнице. Она работала в регистратуре одной из сыктывкарских поликлиник. Женщина, имевшая доступ в кабинеты врачей, проставляла в медицинских книжках их личные печати и вносила заведомо ложные сведения о прохождении медосмотра. Подсудимые признали свою вину. Суд приговорил каждого из них к восьми месяцам ограничения свободы.

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