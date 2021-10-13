Роспотребнадзор Коми назвал топ-5 городов и районов с высокой заболеваемостью коронавирусом

Всего под медицинским наблюдением находятся 10 396 человек
Фото: Архив "КП"
Сыктывкар вновь возглавил рейтинг городов и районов Коми по количеству выявленных за сутки случаев заражения ковидом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. В столице лабораторно подтвердилось еще 84 факта инфицирования.
Следом идет Ухта с 53 заболевшими. Тройку лидеров замыкает Усинск - 17 случаев заражения.
Также в пятерку вошли Воркута и Усть-Вымский район. Там диагностировано 16 и 15 фактов заболевания соответственно.
Всего в Коми выявлено ПЦР-тестированием 73 500 (+265) случаев заболевания COVID-19.
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