Роспотребнадзор Коми назвал топ-5 городов и районов с высокой заболеваемостью коронавирусом

Всего под медицинским наблюдением находятся 10 396 человек Фото: Архив "КП"

Сыктывкар вновь возглавил рейтинг городов и районов Коми по количеству выявленных за сутки случаев заражения ковидом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. В столице лабораторно подтвердилось еще 84 факта инфицирования.

Следом идет Ухта с 53 заболевшими. Тройку лидеров замыкает Усинск - 17 случаев заражения.

Также в пятерку вошли Воркута и Усть-Вымский район. Там диагностировано 16 и 15 фактов заболевания соответственно.

Всего в Коми выявлено ПЦР-тестированием 73 500 (+265) случаев заболевания COVID-19.

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