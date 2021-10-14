До конца октября в Сыктывкаре перекроют еще одну улицу

Закроют дорогу с 15 октября Фото: Архив "КП"

Мэрия Сыктывкара вновь предупредила об ограничении движения, на этот раз по улице Тентюковской. Перекрытие дороги уже традиционно связано с земляными работами.

На этом участке будет работать команда частного предпринимателя. Так же, как и большинство остальных улиц города, эта будет закрыта для водителей наполовину, а именно перекроют участок дороги возле дома на Тентюковской, 85.

Начало работ назначено на 15 октября. Продлится ограничение до конца месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До выходных в Сыктывкаре перекроют улицу (подробности)